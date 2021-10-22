Таких цифр не було за всю пандемію: в Україні другий день поспіль коронавірус б'є нові рекорди

Таких цифр не було за всю пандемію: в Україні другий день поспіль коронавірус б'є нові рекорди

Водночас встановлений і новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тисяч українців.

Таких цифр не було за увесь час пандемії. Станом на 22 жовтня в Україні знову зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 23 785 інфікованих та 614 смертей.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапило понад 5 тисяч людей, а 8 530 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані вчора - 546 та 19 жовтня - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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