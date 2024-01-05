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Таких операцій в Україні ще не проводили: як лікарям вдалося врятувати 9-місячну дитину

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Таких операцій в Україні ще не проводили: як лікарям вдалося врятувати 9-місячну дитину

Фото: МОЗ України

Без операції дівчинка не мала шансів на життя.

Лікарі київського Охматдиту врятували життя 9-місячній дівчинці, провівши унікальну трансплантацію печінки від матері з одномоментною корекцією вади серця.

Про це повідомляє МОЗ України. 

Тетянка народилася в Тернополі у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність. 

У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, що загрожували життю. Кожне з них можна було коригувати в різний час і спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя. 

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Спеціалісти столичного Охматдиту організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання. Операція — унікальна: з одномоментною корекцією вади серця та трансплантацією печінки від донора — мами. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше. 

Фото: МОЗ України / ©
Фото: МОЗ України

Неймовірні команди спеціалістів боролися за життя маленької Тані майже добу — 23 години.

Фото: МОЗ України / ©
Фото: МОЗ України

Зараз життєрадісна дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому. 

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Дата публікації
Перегляди
518
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