Таких операцій в Україні ще не проводили: як лікарям вдалося врятувати 9-місячну дитину

Без операції дівчинка не мала шансів на життя.

Лікарі київського Охматдиту врятували життя 9-місячній дівчинці, провівши унікальну трансплантацію печінки від матері з одномоментною корекцією вади серця.

Про це повідомляє МОЗ України.

Тетянка народилася в Тернополі у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.

У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, що загрожували життю. Кожне з них можна було коригувати в різний час і спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя.

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Спеціалісти столичного Охматдиту організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання. Операція — унікальна: з одномоментною корекцією вади серця та трансплантацією печінки від донора — мами. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше.

Фото: МОЗ України

Неймовірні команди спеціалістів боролися за життя маленької Тані майже добу — 23 години.

Фото: МОЗ України

Зараз життєрадісна дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому.

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