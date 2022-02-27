"Таких страшних обстрілів ще не було" - жителі Херсонської області про ситуацію у регіоні

"Таких страшних обстрілів ще не було" - жителі Херсонської області про ситуацію у регіоні

В області неспокійно.

Жителі Херсонської області кажуть, що 26 лютого був найскладнішим днем від початку повномасштабної війни з Росією.

Війська РФ захопили місто Нова Каховка, а територія біля Каховської ГЕС наразі є "гарячою точкою", оскільки це стратегічно важливий об'єкт.

Як повідомив Суспільному міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, наразі місто перебуває повністю під контролем російських військ. Вони захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори з будівель. Також війська РФ зайняли парк вздовж набережної Дніпра та ведуть обстріли протилежного берега. Крім того, в Каховку з окупованого Криму прибула додаткова військова техніка РФ.

"Люди сидять у підвалах. Базуються російські військові в інтернаті у Новій Каховці, де раніше стояла українська військова частина", — розповів він.

Очевидець Микола (ім'я змінено - ред.) розповів, що 26 лютого у Каховці весь день велися обстріли.

"Таких страшних ще не було. Ситуація дуже ускладнилася тим, що російські солдати загнали до паркової зони бойову техніку, тобто вона вже у місті. Тотально перевіряють усіх щодо зброї. Є жертви серед городян. До місцевої лікарні звозять своїх поранених солдатів. Сьогодні пригнали багато нової техніки", — розповів житель міста.

Інша місцева жителька Каховки Олена (ім'я змінено) розповіла Суспільному, що місті продовжуються обстріли, а на Каховській ГЕС розміщено російський прапор.

"Близько 18:00 у суботу кілька гелікоптерів прилетіли з боку Криму. Чути були удари з боку сіл Козацьке та Веселе (з іншого боку ГЕС), а також із Шилової балки (розвилка з поліцейським КПВВ). Після цього почався страшний обстріл, у нас тремтіли вдома, ми третій день живемо як у пеклі. Все місто в техніці РФ, вдень було затишшя, а зараз готують регулярно. Вони у лісах навколо Нової Каховки", — каже жінка.

Також, за її словами, російські військові погрожують людям автоматами.

"Мама подруги працює в магазині біля військової частини, де зараз перебувають росіяни, сьогодні вони вийшли на роботу, щоб відкрити магазин і дати людям їжі. Під'їхали російські війська, наставили на них автомати та сказали негайно закрити магазин. Вони зачинили та втекли", – сказала Олена.