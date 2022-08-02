"Такий цинізм": Данілов відреагував на заяву генсека ООН, що "світ зараз за крок від ядерного знищення"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про те, що "світ зараз за крок від ядерного знищення", цинічною.

Данілов пояснив, що нещодавно ООН ухвалила резолюцію про право кожної людини жити на чистій планеті, а через декілька днів генсек організації робить таку заяву.

Про це секретар РНБО Олексія Данілова сказав в інтерв'ю "24 каналу".

Також читайте До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном: Зеленський прокоментував відновлення експорту

"Була заява генсека ООН, що світ стоїть на порозі ядерного знищення. Такий цинізм. 28 липня ООН приймає фундаментальне рішення - резолюцію про право кожної людини жити на чистій планеті. І тут вони через 5 днів роблять заяву, що світ стоїть на порозі ядерної катастрофи", - сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що усі міжнародні інституції мають виконувати свої функції, чого, на жаль, не дотримуються в ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив думку, що нині "час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни". За його словами, ядерні загрози стоять на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку країн, які підписали договір про нерозповсюдження.