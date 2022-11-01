Такий сценарій можливий: в Україні кожен регіон має план евакуації населення

За словами очільника Кабміну, це буде екстрений крок і він застосовуватиметься в останню чергу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні кожен регіон має план евакуації населення.

Про це він заявив 1 листопада під час засідання уряду.

"Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з тих громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Дійсно, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу. Такий сценарій теж можливий, але ми зробимо все, щоб його не допустити і не застосовувати", - сказав він.

Також очільник уряду наголосив, що держава готується і запасається додатковим обладнанням, а українці так само мають готуватися до складної зими й мати запаси технічної води, ліхтариків, павербанків, теплого одягу, батарейок та інших речей.

Раніше держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області.

Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цього у низці областей та у Києві було відсутнє електро- та водопостачання. Стабілізаційні відключення світло тривають і сьогодні, 1 листопада.

Подібні атаки росіяни почали застосовувати від 10 жовтня.

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