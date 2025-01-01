Такого болю не було давно: росіяни заявляють, що втратили два вертольоти Мі-8 з екіпажем

Російські Z-канали повідомляють про знищення над Чорним морем одразу двох російських вертольотів Мі-8 з екіпажами. При цьому ГУР вчора заявляв, що знищив тільки один.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Росіяни втратили Мі-8

"Росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року", - акцентував він.

Росіяни втратили Мі-8

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

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