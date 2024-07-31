Такого хабаря в Україні ще не бачили: що пропонував депутат у Луцьку за підтримку свого питання

Під час сесії Луцької міської ради депутат заніс меру котлету, аби той "посприяв" голосуванню за його пропозицію.

Депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух "СВІДОМІ" Андрій Лучик у середу, 31 липня, приніс на засідання сесії котлету по-київськи. Лучик попросив передати смачний пакуночок міському голові Ігорю Поліщуку, аби його проєкт рішення підтримали.

Про це пише "Конкурент".

У порядку денному засідання було заплановане голосування щодо проєкту рішення, який запропонував Лучик. Проєкт рішення стосується діяльності КП "Луцький комбінат шкільного та студентського харчування", який, як стверджує депутат, годує дітей за завищеними цінами.

В разі ухвалення пропозиції Лучика, комунальне підприємство зобов'язали б зробити публічно доступною інформацію щодо закупівельних цін на продукти. Проте проєкт антикорупційного рішення вкотре не здобув необхідної підтримки – за прозорість бухгалтерії проголосувало лише 10 депутатів.

Видання зазначає, що проєкт рішення щодо діяльності "Луцького комбінату шкільного та студентського харчування" виносили на розгляд вже кілька разів. За цей час ініціатори врахували побажання депутатів і керівництва підприємства, але рішення так і знайшло підтримки міської ради.

"Кажуть, щоб рішення підтримали, треба занести меру котлету", – пояснив Лучик свій "подарунок" міському голові у коментарі журналістам.

Оскільки мер покинув залу сесійного засідання, Андрій Лучик не зміг дати "хабаря" йому особисто і попросив передати котлету Ігорю Поліщуку.

Нагадаємо, 42 річний посадовець одного з РТЦК Харкова вимагав хабар від керівників відомого бару-ресторану. За 1500 доларів США та персональну картку з постійною 20-відсотковою знижкою на усі послуги закладу він обіцяв не мобілізовувати його працівників та відвідувачів.

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