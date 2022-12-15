Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Такого навіть в Чечні не було, це п*здець": окупант на Донеччині плаче і скаржиться на нестерпну службу

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
585
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Такого навіть в Чечні не було, це п*здець": окупант на Донеччині плаче і скаржиться на нестерпну службу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Мобілізований росіянин скаржиться на відсутність підготовки, зв'язоку, а також на прочухани, яких його взвод отримує від ЗСУ.

Мобілізований окупант на Донеччині плаче і скаржиться батькові на нестерпні умови служби.

Їхню розмову перехопила розвідка, передає ГУР Міноборони України.

"Я знаю, що в Чечні відбувалося. У Першій, Другій, блін. Але те, що тут — такого навіть в Чечні не було… Це такий п*здець! У всіх нерви здають. Вже не можу!", - плаче окупант.

Росіянин каже, що у його взводі вже троє "трьохсотих", тобто поранених. За його словами, їх покинули напризволяще, зв’язку майже немає. Він з товаришами по зброї сидять на одному місці, а по них постійно "працюють" міномети, артилерія, самохідні гаубиці "Краб" тощо.

"Немає жодної контрбатарейної боротьби. Ми тут сидимо непідоготовлені", - скаржиться окупант.

Ситуація на Донеччині

На сході України тривають активні бойові дії. Армія Російської Федерації намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Попри складну ситуацію, ЗСУ мають успіхи на одній з ділянок фронту на Донеччині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
585
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація