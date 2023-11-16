Такого не казав ніхто: Умєров зробив жорстку заяву про корупцію в Україні

Міноборони вже сьогодні фокусується на українських виробниках.

Міністр оборони України Рустем Умєров назвав боротьбу з корупцією одним із ключових завдань міністерства.

Про це він заявив на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, передає ТСН.ua з посиланням на Міноборони.

“Під час війни ставлюся до корупції як до тероризму”, — сказав Умєров.

За його словами, інше важливе завдання оборонного відомства — локалізація виробництва, включно із озброєнням та військовою технікою.

Українська оборонна індустрія має забезпечуватися військовою технікою, боєприпасами та технологічними рішеннями у значно більшій пропорції.

Стосовно нелетальних закупівель Міністерство вже сьогодні фокусується на українських виробниках — важливо, аби вони були здатні гарантувати якість і здійснювати постачання вчасно.

Нагадаємо, компетентні органи Греції затримали в Афінах 13 листопада громадянина України, підозрюваного в незаконному заволодінні 43 млн грн бюджетних коштів. Зловмисник привласнив гроші, які відомство сплатило за закупівлю товарів військового призначення.

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