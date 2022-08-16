"Такого раніше не було": у Мінсоцполітики вигадали, як підвищити пенсії українцям

У Мінсоцполітики вигадали, як підвищити пенсії українським громадянам.
Для цього в Україні хочуть задіяти меценатів.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність щодо наших пенсіонерів і пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями адресно перерахувати кошти на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", - зазначила вона.
Міністерка сподівається, що цей законопроект буде ухвалено швидко.
"Зараз він проходить обов'язкові етапи розгляду в комітетах Верховної ради", - додала Жолнович.
Нагадаємо, уряд цьогоріч планує щонайменше двічі підвищити пенсії - у жовтні для окремої категорії пенсіонерів та грудні, коли зросте прожитковий мінімум.
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