Такого трешу Україна ще не бачила: з могили військового вкрали важливу річ

У Черкасах жінку засудили за крадіжку.

У Черкасах 47-річну жінку засуджено за наругу над могилою полеглого військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Стало відомо, що у передноворічну ніч вона викрала новорічну ялинку з поховання на Алеї Героїв та забрала її додому.

Суд визнав її винною за ч. 1 ст. 297 КК України та призначив 2 роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Черкаського районного управління поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві працівниця напівзакритого кладовища продавала місця для поховання.

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