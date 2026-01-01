Такого не бачили цілий рік: РФ з повітря намагається стерти позиції ЗСУ в Куп’янську

Такого не було цілий рік: Куп'янськ добу перебуває під масованим повітряним ударом

Вже цілу добу Куп’янськ на Харківщині перебуває під масованим повітряним ударом російських військ.

Про це повідомив експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Флеш» зауважив, що такої сильної активності ворога на фронті він не пам’ятає за цілий рік.

В основному росіяни завдають ударів КАБами, РСЗО і ракетами.

«Противник намагається відпрацьованою тактикою знищити наші позиції», — зазначив він.

Раніше військові показали, який вигляд сьогодні має Купʼянськ на Харківщині. Армія РФ перетворила місто на руїни та суцільне спустошення.

Нагадаємо, російський диктатор Путін вже стверджував, що окупанти повністю захопили Куп’янськ і Вовчанськ на Харківщині.

Проте головком Сирський розповів, хто насправді зараз контролює Куп’янськ і Покровськ.

12 грудня до міста прибув Зеленський, який записав звідти відеозвернення як доказ того, що ворог не окупував Куп’янськ. Зеленський пояснив, що його звернення з Куп’янська посилило позиції Києва на переговорах.