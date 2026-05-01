Такого ніхто не очікував: вихідними в Україні різко зміниться погода
У суботу та неділю, за прогнозом, країну охопить майже літнє тепло.
До України прямує довгоочікуване потепління. У деяких областях температура підніметься до +22, а дощів практично не буде.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
2 травня денна температура повітрястановитиме +9+13 градусів, у західних областях +12+16 градусів.
3 травня ще потеплішає, вдень +12+17 градусів, на заході +16+22 градуси. Сильного вітру не буде.
Погода у Києві 2-3 травня
2-3 травня в столиці буде сухо, сонячно. В суботу +12, +13, у неділю +16+18 градусів.
«На тижні в Україні ще потеплішає, до +17+24 градусів, але наступними вихідними температура повітря знову дещо знизиться», — додала вона.
Раніше синоптики повідомляли, що початок травня в Україні буде холодним: синоптики попереджають про нічні заморозки до -5 градусів та помаранчевий рівень небезпечності.