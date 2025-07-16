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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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954
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Такого ще не було: РФ атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 безпілотниками одночасно

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
повітряна тривога, сирена, ракета

повітряна тривога, сирена, ракета / © ТСН.ua

Такого ще не було: у ніч проти 16 липня 2025 року росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 “Шахедами” одночасно.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

  • Зруйновано промислове підприємство. Без втрат, персонал перебував у сховищах.

  • Але, на жаль, постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

  • Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах - дуже швидко не буде.

Декілька пожеж. Йде локалізація.

“Всі на місці, всі працюємо”, - резюмував посадовець.

Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.

Росіяни атакували Харків “Шахедами”.

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