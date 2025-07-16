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Такого ще не було: РФ атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 безпілотниками одночасно
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.
Такого ще не було: у ніч проти 16 липня 2025 року росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 “Шахедами” одночасно.
Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зруйновано промислове підприємство. Без втрат, персонал перебував у сховищах.
Але, на жаль, постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.
Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах - дуже швидко не буде.
Декілька пожеж. Йде локалізація.
“Всі на місці, всі працюємо”, - резюмував посадовець.
Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.
Росіяни атакували Харків “Шахедами”.