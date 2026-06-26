Такого в РФ не було 20 років: бензинова криза охопила майже всю Росію, у ISW розкрили шокувальні цифри

Атака на НПЗ у Москві / © скриншот з відео

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Масштабна кампанія ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвела до найсильнішої паливної кризи в РФ за останні два десятиліття. Ситуація вже спровокувала паніку серед населення та загрожує стабільності російської економіки.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який аналізує руйнівні наслідки атак на енергетичну інфраструктуру агресора.

Шокувальні цифри: такого не було від 2006 року

За даними видання Bloomberg, яке посилається на Росстат, лише за тиждень з 16 по 22 червня 2026 року ціни на бензин у РФ підскочили одразу на 3% — до 0,95 долара за літр. Аналітики наголошують: це найбільше тижневе зростання вартості пального в Росії щонайменше за останні 20 років.

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Головною причиною колапсу є катастрофічне падіння обсягів переробки нафти через успішні прильоти українських дронів. Джерела журналістів повідомляють про шокувальні цифри:

Виробництво бензину в РФ впало на 15% порівняно з червнем 2025 року.

Лише за останній місяць (з травня 2026 року) обсяги виробництва скоротилися ще на 9%.

На російських заправках нині панує паніка. Побоюючись повної зупинки НПЗ, росіяни почали масово скупати пальне про запас. Це спровокувало штучний дефіцит та ще сильніше підігріло ціни.

Криза охопила майже всю Росію

Російське опозиційне видання «Верстка» підтверджує, що паливний голод став тотальним. Гострий дефіцит пального зафіксовано майже в усіх суб’єктах РФ.

Криза оминула лише п’ять регіонів: Інгушетію, Чечню, Калмикію, Чукотку та Ненецький автономний округ. Проте навіть там, попри наявність бензину, ціни на нього все одно підповзли вгору слідом за загальноросійським трендом.

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Удар по військовій машині Кремля

Економічні наслідки бензинового колапсу виявилися значно глибшими, ніж просто дефіцит на АЗС. Дороге пальне автоматично збільшило витрати на логістику та виробництво, що розкрутило маховик загальної інфляції в РФ — у червні вона підскочила з 5,3% до 5,8%.

Це ставить під загрозу спроби Кремля фінансувати війну. Починаючи з червня 2025 року, Центробанк РФ під тиском влади дев’ять разів знижував ключову ставку (з 21% до 14,25%), щоб забезпечити російський військово-промисловий комплекс (ВПК) дешевими кредитами. Тепер через паливну інфляцію лавочку доведеться закрити.

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна вже визнала, що стрибок цін на бензин змушує переглянути плани. Між Кремлем та керівництвом ЦБ назріває серйозне адміністративне протистояння.

Аналітики ISW прогнозують, що Сили оборони України лише посилюватимуть удари по нафтогазовій інфраструктурі ворога. Навіть якщо Росії вдасться фізично відремонтувати заводи, важкий економічний ефект від цієї бензинової кризи триватиме місяцями.

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Нагадаємо, чергова успішна спецоперація з застосуванням безпілотників призвела до повної зупинки одного з найважливіших стратегічних підприємств країни-агресорки, наблизивши Росію до масштабної паливної кризи. У середу, 24 червня 2026 року, поблизу міста Кстово в Нижньогородській області український безпілотник завдав удару по російському нафтопереробному заводу NORSI, щоб послабити ключове джерело фінансування війни агресора. Внаслідок цієї атаки підприємство, розташоване за 450 кілометрів на схід від Москви, яке є другим за обсягами виробником бензину в РФ, було змушене призупинити свою роботу.

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