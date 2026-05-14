"Такого в світі ще не було": "Флеш" розкрив, як Україна відбила рекордну в історії атаку РФ

ППО / © ТСН.ua

Під час попередніх масованих атак РФ українська ППО витримала рекордну атаку — росіяни випустили понад 1500 ударних дронів за добу, намагаючись перевантажити систему.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

Атака РФ по Україні — подробиці

«Ми пережили одну з найважчих атак за останній час…. Ми успішно витримали спробу перевантажити ППО ударними БпЛА. Понад 1500 на добу. Такого в світі ще не було», — наголосив Бескрестнов.

За інформацією експерта, українським силам протиповітряної оборони вдалося збити та знешкодити 95% від усіх випущених безпілотників. Водночас близько 30% усіх ворожих БпЛА ліквідували українські літаки-перехоплювачі, і цей показник продовжує зростати.

Також додав, що під час цього обстрілу армія РФ розраховувала саме на масове використання звичайних «Шахедів», водночас частка модифікованих реактивних дронів та БпЛА з керуванням була незначною. Головними цілями масованої атаки були об’єкти критичної інфраструктури, логістичні вузли та «Укрзалізниця».

«Лиха накоїли ракети, особливо в Києві. Є влучання в житлові будинки та на території цивільних підприємств. Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках. Особливо цинічними були повторні удари балістикою в ті сами місця через кілька годин. Так ворог намагався вбити рятувальників, які працюють на місцях», — зауважив «Флеш».

Сергій Бескрестнов подякував усім військовим і представникам добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) за захист і додав, що жодні матеріальні збитки не зрівняються із втратою людських життів.

Масована атака РФ 13–14 травня — останні новини

Нагадаємо, російські війська 13 травня здійснили масовану атаку безпілотниками на західні регіони України. Внаслідок цього в Ужгороді сталося влучання в будівлю, а Львів та Івано-Франківськ перебували під загрозою нових ударів.

Згодом, у ніч проти 14 травня, Росія масовано атакувала Київ десятками «Шахедів», а також крилатими й балістичними ракетами. В Дарницькому районі зруйновано під’їзд житлового будинку. За даними КМВА, кількість поранених зросла до 40 людей, серед яких є місячне немовля, що отруїлося чадним газом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Силам оборони та спецслужбам підготувати можливі формати відповіді Росії після однієї з наймасштабніших повітряних атак за останній час.

