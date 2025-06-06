Такої кількості "Шахедів" і ракет у наш бік ще не було: мешканка Луцька емоційно розповіла про атаку РФ

Атака на Луцьк: прилетіло у багатоквартирний будинок, є постраждалі / © із соцмереж

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Лучанка, чия квартира постраждала під час російської атаки на Луцьк 6 червня, розповіла про жахливу ніч та відзначила роботу усіх служб, працювали на місці події.

Про це лучанка Іванна Романюк розповіла в етері Еспресо.

«Жахлива ситуація була вночі, було дуже страшно. Такої кількості ракет і шахедів, які летіли у наш бік я не пам’ятаю: було близько 15 шахедів і 6 ракет. У мене частково зруйновано квартиру», — каже вона.

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Станом на 10 ранку рятувальники дозволили зайти в квартиру лише для того, аби взяти дещо з одягу, адже вночі вона вийшла на вулиці в піжамі. Зізнається: не взяла з собою нічого, окрім кота.

Жінка відзначила роботу усіх служб, які оперативно прибули на місуе влучання.

«Хочу відзначити наші служби, які спрацювали дуже швидко. За 10 хв тут були і ДСНС, і поліція, і газова служба, — усі. Працювали злагоджено та швидко. Ще не закінчилась повітряна тривога, тому нас просили усіх пройти в укриття, бо ми повискакували із своїх квартир. Роботи на місці тривають досі», — розповіла вона.

Атаку по Луцьку 6 червня

Унаслідок нічної атаки у Луцьку постраждали 15 людей. Росіяни атакували місто 6 ракетами та 15 «шахедами». Пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення.

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Під час атаки постраждав готель «Мотор», де перебувала частина збірної України з легкої атлетики, включаючи основну збірної. На щастя, жертв та постраждалих серед спортсменів немає.

Які ще західні області постраждали під час атаки РФ

Під атакою ворога вночі 6 червня була також Тернопільщина. Зокрема, у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Відомо про 10 постраждалих, з яких 5 — працівники ДСНС. Також в обласні ОВА повідомляли про погіршену якість повітря через пожежу і просили людей не виходити з дому і не відчиняти вікна.

Львівщину також атакували бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі. У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. Обійшлося без постраждалих.

На Хмельниччині унаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок і два авто. Також пошкоджень зазнали дві господарські споруди і паркан. Попередньо — обійшлося без травмованих.

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Російська атака на Україну 6 червня

Вночі 6 червня Росія завдала масованого удару по території України, використавши ударні дрони, а також крилаті й балістичні ракети. Окрім того, загарбники випустили крилаті ракети з акваторії моря та з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

За офіційними даними, противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу.