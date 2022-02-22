Такої модифікації бронетранспортера на озброєнні Україна не має: РФ показала фейкове відео зі знищеним БТР (фото)

Російські військові намагаються провести операцію під чужим прапором, щоб знайти нагоду для вторгнення.

Росія показала фейкове відео зі знищеним нібито українським БТР.

Аналітики порівняли зовнішній вигляд знищеного БТР і дійшли висновку, що на кадрах БТР-70М, які перебувають на озброєнні РФ та інших країн, але не України.

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Про це пише "Фокус".

Дослідник Стейн Мітзер із нідерландського проєкту Oryx зазначає, що на опублікованому відео в російських ЗМІ зі згорілим БТР демонструють техніку, якої немає на озброєнні Збройних сил України.

На оприлюдненому відео видно БТР з українським камуфляжем "піксель", але є одна важлива деталь. Як стверджує експерт, у ролику БТР-70М — такої модифікації бронетранспортера на озброєнні Україна не має.

"Україна не має БТР-70М. Вони навіть не можуть зробити це правильно", — написав Мітзер.

In today’s false flag operation Russia used a BTR-70M APC to depict a Ukrainian armoured vehicle.



Ukraine doesn’t operate the BTR-70M. They couldn’t even get that right.https://t.co/Y1vpAubKWW pic.twitter.com/7h2Boay3L2 — Oryx (@oryxspioenkop) February 21, 2022

Тенденція така, що Росія все більше перетворюється на державу-ізгоя, пишуть на сайті Oryx. Російські військові намагаються провести операцію під чужим прапором, щоб знайти нагоду для вторгнення. Проте виконання подібних провокацій у РФ перебуває на низькому рівні. Існує безліч доказів, що російські ролики — фарс.

Портал "Мілітарний" показав, у чому різниця між БТР-70, БТР-70М та БТР-80.

Спочатку у відео здавалося, що на ньому зображено БТР-80 з українським камуфляжем через ракурс.

MIL.IN.UA

Але пізніше в репортажі російських ЗМІ було видно інші ракурси, які доводять, що відео БТР-70М.

Червоним та зеленим виділено не схожі елементи БТР-70 від БТР-80

Такі самі елементи корпусу порівняно з БТР-80

Як видно на зображеннях БТР-70 має інший десантний люк та бійниці. А подібність із БТР-80 пояснюють тим, що на відео модифікація БТР-70 — БТР-70М. Задню частину корпусу змінили, щоб встановити один двигун замість двох ГАЗ-4905.

БТР-70М серійно випускають у РФ з 2006 року. На озброєння РФ він надійшов у 2005 році. Він відрізняється характерним люком зверху корпусу.

Тож повідомлення роЗМІ про знищення "українських диверсантів", скоріше за все, було постановочним.

Нагадаємо, РосЗМІ змонтували фейковий сюжет про те, як військові ЗСУ нібито підірвали дві автівки між Горлівкою та Донецьком.

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