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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Такої перспективної економічної угоди у відносинах України та США ще не було — Зеленський

За угоду про надра проголосували 338 депутатів. Текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради до Офісу президента. А після завершення юридичних процедур можна буде розпочати створення фонду, зазначив Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Такої перспективної економічної угоди у відносинах України та США ще не було — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський назвав угоду про корисні копалини зі США «перспективною» і такою з економічного погляду, якої ще не було у відносинах між Україною та Америкою.

Про це йшлося у зверненні Зеленського 8 травня.

«Вдячний всім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс», — повідомив президент.

За його словами, після завершення юридичних процедур розпочнеться створення інвестиційного фонду.

«Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття», — додав він.

Зараз, за словами президента, це — сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть — можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість в обох країнах та створити робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток.

«Як ми й домовлялися з президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп теж повідомив, що Україна ратифікувала угоду про надра і сказав, що поговорить із Володимиром Зеленським телефоном.

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