Такої смертності від коронавірусу в Україні ще не було: за добу понад 830 летальних випадків

Від початку пандемії хвороба забрала понад 73 тисячі життів.
Новий рекорд смертності від коронавірусу зафіксували в Україні - за добу померло 833 людини. Це максимальна кількість за увесь час пандемії.
Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, найбільше летальних випадків 9 листопада було зафіксовано: у Донецькій області - 89, Сумській - 67, Полтавській - 64 та Києві - 53.
Також почала зростати і кількість інфікованих - за добу майже 19 тисяч нових випадків. Найстрімкіше інфекція шириться у містах-мільйонниках. Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і м. Київ (1 204).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1204 випадки;
- Вінницька область – 547 випадків;
- Волинська область – 570 випадків;
- Дніпропетровська область – 2042 випадки;
- Донецька область – 832 випадки;
- Житомирська область – 240 випадків;
- Закарпатська область – 241 випадок;
- Запорізька область – 1021 випадок;
- Івано-Франківська область – 322 випадки;
- Київська область – 905 випадків;
- Кіровоградська область – 67 випадків;
- Луганська область – 530 випадків;
- Львівська область – 1352 випадки;
- Миколаївська область – 987 випадків;
- Одеська область – 1516 випадків;
- Полтавська область – 1182 випадки;
- Рівненська область – 818 випадків;
- Сумська область – 522 випадки;
- Тернопільська область – 386 випадків;
- Харківська область – 1314 випадків;
- Херсонська область – 262 випадки;
- Хмельницька область – 439 випадків;
- Черкаська область – 813 випадків;
- Чернівецька область – 453 випадки;
- Чернігівська область – 423 випадки.
Нагадаємо, що попередній рекорд смертей - 734 летальні випадки за добу був зафіксований 26 жовтня. Під час попереднього спалаху коронавірусу найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб. Рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - 27 377.
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