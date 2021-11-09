Такої смертності від коронавірусу в Україні ще не було: за добу понад 830 летальних випадків

Такої смертності від коронавірусу в Україні ще не було: за добу понад 830 летальних випадків

Від початку пандемії хвороба забрала понад 73 тисячі життів.

Новий рекорд смертності від коронавірусу зафіксували в Україні - за добу померло 833 людини. Це максимальна кількість за увесь час пандемії.

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Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, найбільше летальних випадків 9 листопада було зафіксовано: у Донецькій області - 89, Сумській - 67, Полтавській - 64 та Києві - 53.

Також почала зростати і кількість інфікованих - за добу майже 19 тисяч нових випадків. Найстрімкіше інфекція шириться у містах-мільйонниках. Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і м. Київ (1 204).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1204 випадки;

Вінницька область – 547 випадків;

Волинська область – 570 випадків;

Дніпропетровська область – 2042 випадки;

Донецька область – 832 випадки;

Житомирська область – 240 випадків;

Закарпатська область – 241 випадок;

Запорізька область – 1021 випадок;

Івано-Франківська область – 322 випадки;

Київська область – 905 випадків;

Кіровоградська область – 67 випадків;

Луганська область – 530 випадків;

Львівська область – 1352 випадки;

Миколаївська область – 987 випадків;

Одеська область – 1516 випадків;

Полтавська область – 1182 випадки;

Рівненська область – 818 випадків;

Сумська область – 522 випадки;

Тернопільська область – 386 випадків;

Харківська область – 1314 випадків;

Херсонська область – 262 випадки;

Хмельницька область – 439 випадків;

Черкаська область – 813 випадків;

Чернівецька область – 453 випадки;

Чернігівська область – 423 випадки.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей - 734 летальні випадки за добу був зафіксований 26 жовтня. Під час попереднього спалаху коронавірусу найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб. Рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - 27 377.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: зафіксували новий рекорд смертності – 833 померлих за добу

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