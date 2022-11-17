"Такса - 500 євро з автобуса": керівників митного поста "Тиса" спіймали на хабарі (відео затримання)

За даними слідства, начальник та його заступник вимагали у автоперевізників систематично давати хабарі.

На Закарпатті затримали начальника митного поста "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника, яких підозрюють у вимаганні хабарів в автоперевізника.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



За даними слідства, у вересні 2022 року начальник митного поста та його заступник вимагали від автоперевізника систематично надавати їм хабарі за прискорення митного оформлення багажу пасажирів.

"Сума хабара розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника щодо ваги товару, який перевозився пасажирами, та складала 300-500 євро з кожного автобусу. Таким чином загалом вони отримали 10 600 євро", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали їх під час одержання чергової частини хабара – 7,5 тис. євро.

За даними ДБР, посадовців затримали в Ужгороді.

"Працівники ДБР задокументували факти вимагання митниками в одного з підприємців, що здійснює міжнародні перевезення громадян, 10,6 тисяч євро. Такса встановлювалася з розрахунку за кожний автобус та ту кількість товару, яку він перевозив. Така "співпраця" та регулярна сплата "данини" дозволяла транспорту перевізників безперешкодно та без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон", - йдеться у повідомленні.Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Нагадаємо, у липні СБУ викрила львівських митників та брокерів на масштабній схемі розмитнення авто. Злочинне угруповання, яке нелегально заробляло мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто.

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