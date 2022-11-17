"Такса - 500 євро з автобуса": керівників митного поста "Тиса" спіймали на хабарі (відео затримання)

За даними слідства, начальник та його заступник вимагали у автоперевізників систематично давати хабарі.
На Закарпатті затримали начальника митного поста "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника, яких підозрюють у вимаганні хабарів в автоперевізника.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у вересні 2022 року начальник митного поста та його заступник вимагали від автоперевізника систематично надавати їм хабарі за прискорення митного оформлення багажу пасажирів.
"Сума хабара розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника щодо ваги товару, який перевозився пасажирами, та складала 300-500 євро з кожного автобусу. Таким чином загалом вони отримали 10 600 євро", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали їх під час одержання чергової частини хабара – 7,5 тис. євро.
За даними ДБР, посадовців затримали в Ужгороді.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.
Нагадаємо, у липні СБУ викрила львівських митників та брокерів на масштабній схемі розмитнення авто. Злочинне угруповання, яке нелегально заробляло мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто.
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