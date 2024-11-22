"Такса" зросла: начальниця РТЦК, лікар і цивільні "скооперувалися" для допомоги ухилянтам

На Закарпатті поліцейські викрили злочинну групу лікарів та службовців.

На Закарпатті поліцейські викрили злочинну групу лікарів та службовців, які допомогали ухилянтам уникнути військової служби.

Про це передає поліція Закарпатської області.

Серед фігурантів – завідувач психонаркологічного відділення місцевого медзакладу, лікар ВЛК, начальниця відділу РТЦК, а також кілька цивільних осіб з-поміж мешканців Хустського та Берегівського районів.

Розробив злочинний план 46-річний житель Закарпаття. Заручившись підтримкою двох знайомих, організатор підшукував серед місцевих мешканців охочих ухилитися від призову. Після отримання "передоплати", зловмисники направляли "клієнтів" до задіяних у схемі спільників-лікарів та службовців РТЦК.

Отримані медичні висновки із фіктивними заключеннями давали підставу для видачі РТЦК довідок про непридатність до мобілізації з подальшим виключенням з військового обліку. У такий спосіб ухилянти отримували можливість надалі безперешкодно виїхати за межі країни. За такі "послуги" платили від 9 000 до 14 000 доларів.

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Під час обшуків в одного з фігурантів знайдено 220 особових справ із висновками про непридатність чоловіків призовного віку.

Організатора і пʼятьох учасників злочинної групи – завідувача відділення місцевої лікарні, лікаря-психіатра ВЛК, начальницю відділу районного територіального центру комплектування та двох цивільних затримано. Їм загрожує до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше у Києві затримали двох громадян, які пропонували чоловікам декілька схем для уникнення мобілізації.

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