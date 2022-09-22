"Таксі можливостей": як колишній голова КС Тупицький незаконно покинув Україну

За інформацією Офісу генерального прокурора, ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький покинув Україну, незаконно перетнувши кордон.

Про це виданню "Українська правда" повідомив керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора прокурор Олексій Донський.

"Колишній голова КС не перетинав кордон разом із своєю вагітною дружиною та неповнолітніми дітьми. Він перетнув кордон у чужому автомобілі, яким керувала особа з подвійним (українським та угорським) громадянством і для перетину кордону пред'явила паспорт громадянина Угорщини", - сказав Донський.

Він додав, що разом із Тупицьким у цьому авто так само незаконно перетнули кордон ще двоє чоловіків призовного віку, які, як і ексголова КС, не мали права на його перетин.

"Ці особи, до речі, не мають відношення до екссудді, вони просто скористалися одним "таксі можливостей", якщо можна так висловитися. Тому твердження Тупицького про його нібито вибіркове переслідування за незаконний перетин кордону не мають під собою підгрунтя"", - додав Донський.

За словами Донського, вагітна дружина Тупицького разом із дітьми дочекалася, поки її чоловік перетне кордон, і лише через кілька годин після цього, машиною родини, на цілком законних підставах перетнула кордон сама.

Що ж до довідки про те, що особа не підлягає мобілізації, прокрор пояснив, що подібна довідка, сама по собі не рівнозначна праву на виїзд і не дає такого права. Перелік підстав звільнення від мобілізації і перелік підстав для виїзду за кордон - різні.

Нагадаємо, Подільський районний суд міста Києва оголосив колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя, у міжнародний розшук.

Зокрема, як раніше повідомляли в Раді нацбезпеки та оборони, Тупицький мав брати участь у поверненні Януковича до влади.

Читайте також: