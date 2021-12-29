Таксисти розповіли, скільки коштуватиме проїзд у новорічну ніч — приготуйте гроші

31 грудня в Києві послуги таксі традиційно здорожчають. Таксисти пов’язують це з великим попитом саме у новорічну ніч. На скільки зросте ціна, в матеріалі ТСН.ua.

Очільник Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк для Новини.LIVE розповів, що ціни зростуть на 25-50%. Також він запевняє, що подібна практика є у всьому світі. Особливо в Європі ціна на послуги таксі традиційно дорожчає на 50%. В Києві, за його словами, все буде залежати від попиту та пропозиції. “Таксисти можуть виїхати з цінами вище на 25 %, а якщо клієнтів буде мало, то ціна зросте ще на 25%”.

Якою буде ціна на таксі в новорічну ніч

Згідно з прогнозами, поїздка на таксі в ніч з 31 грудня на 1 січня коштуватиме не менше 300 гривень. А щоб потрапити з лівого берега Дніпра на правий, доведеться сплатити не менше 600 гривень. І на знижки, за словами експертів, сподіватися не варто.

Як стверджує Андрій Антонюк, на свята на знижки очікувати не треба, так само, як і в дні найбільшого попиту. Ціна буде лише рости, а менше можна буде сплатити хіба що в напівпорожньому Києві, коли “не буде кого возити”.

Проте не варто хвилюватися, адже в новорічну ніч робота метро традиційно буде продовжена на три години, щоб всі змогли без пригод потрапити додому. А якщо потрібно викликати таксі, робити це краще великою компанією. Тоді можна “скинутися”.

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