Таксист роками ґвалтував двох дівчаток на Вінниччині: як покарав його суд

Дівчинка

У Вінницькій області суд виніс вирок чоловікові, який ґвалтував двох неповнолітніх дівчаток та змушував їх брати участь у створенні дитячої порнографії. Зловмисника засудили до 15 років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

Як з’ясувало досудове розслідування, протягом 2018-2021 років зловмисник працював у службі таксі та був знайомий із матір’ю потерпілих. Чоловік іноді приїздив додому до жінки, коли її там не було, і ґвалтував двох неповнолітніх сестер.

Фігурант також змушував дівчаток брати участь у створенні порноматеріалів, які зберігав на своєму ноутбуку.

Слідчі поліції Вінниччини провели низку слідчих дій і вилучили в чоловіка комп’ютерну техніку, носії інформації та інші речові докази.

Вінницький міський суд визнав таксиста винуватим у зґвалтуванні неповнолітньої особи; у виготовленні, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. Суд призначив остаточне покарання для чоловіка — 15 років ув’язнення з позбавленням на три роки права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою або дозвіллям дітей.

До слова, у вересні на Вінниччині поліція затримала 45-річного чоловіка за зґвалтування 10-річної дитини. Зловмиснику вже повідомлено про підозру за відповідною кримінальною статтею. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без застави.