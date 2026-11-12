Таксист взяв із пасажира 140 тисяч гривень за поїздку із Сум до Львова

Поліція розшукує таксиста / © inpoland

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У Самбірському районі Львівської області поліція розслідує ймовірне шахрайство з боку таксиста, який взяв із пасажира 140 тисяч гривень за поїздку із Сум до Львівщини.

Про це повідомляє видання lviv.media.

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Чоловіки домовилися про вартість поїздки у 40 тисяч гривень, однак водій отримав доступ до банківської картки пасажира та, за даними слідства, списав значно більшу суму.

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За матеріалами справи, 2 жовтня цього року близько 03:00 чоловік сів у таксі біля залізничного вокзалу в Сумах. Він запитав водія, чи зможе той відвезти його до Львова та скільки це коштуватиме. Таксист погодився виконати замовлення за 40 тисяч гривень.

Пасажир прийняв умови та передав водієві свій мобільний телефон і банківську картку для оплати поїздки.

Як згодом з’ясували правоохоронці, коли автомобіль перебував у Білій Церкві, таксист переказав із картки пасажира на інший рахунок 70 тисяч гривень. Сам чоловік про це не знав, оскільки телефон і картка перебували у водія, а в банківських операціях він погано розбирався.

Через кілька хвилин, близько 06:42, водій знову попросив банківську картку. Він пояснив, що потрібно заправити автомобіль, оскільки бракує пального. Пасажир погодився, після чого таксист зняв у банкоматі Києва 30 тисяч гривень.

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Згодом під час зупинки в Рівному водій знову поскаржився на нестачу пального та попросив картку. Цього разу він зняв ще 40 тисяч гривень.

Близько 16:00 таксі прибуло до Львова. Чоловік вийшов із сірого Daewoo Lanos та пересів до іншого автомобіля червоного кольору.

Другий водій відвіз його до села Мала Вербівка Самбірського району, де проживає син пасажира. За цю поїздку чоловік не платив, оскільки попередній таксист запевнив, що дорогу до села вже сплачено.

Приїхавши до сина, чоловік попросив перевірити у банківському застосунку, скільки грошей списали з його картки. Тоді й з’ясувалося, що, крім узгоджених 40 тисяч гривень за поїздку, з рахунку зникли ще 100 тисяч гривень. За словами потерпілого, жодних додаткових платежів він із водієм не погоджував.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Щоб встановити, куди потрапили гроші та хто проводив операції, слідчі звернулися до суду по дозвіл на отримання банківської інформації.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили 18-річного місцевого мешканця, який задурив 51-річну киянку та виманив у неї значну суму грошей під виглядом «спецоперації».

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