Укрaїнa
214
2 хв

Таксистам в Україні загрожують штрафи за російську мову: названо суми

За відмову спілкуватися з пасажирами українською мовою таксистам загрожує штраф до 5 100 грн.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Таксистам загрожує до 5 100 грн штрафу за відмову говорити українською з пасажирами

Таксистам загрожує до 5 100 грн штрафу за відмову говорити українською з пасажирами / © Pexels

В Україні всі таксисти, які відмовляються обслуговувати пасажирів державною мовою, мають сплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400-5100 гривень.

Про це йдеться у публікації пресслужби Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.

Назвавши штрафні санкції, вона відреагувала на інцидент, який стався у Харкові, коли водій таксі у грубій зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою.

«У відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки — цілий „букет“. Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо „утисків прав російськомовних“. Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку», — зазначила вона.

Вона додала, що водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.

Штрафні санкції за це порушення передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення щодо мовного закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про державну мову. Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя. За невиконання норм закону передбачені штрафи.

