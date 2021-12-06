Тактика Білорусі щодня змінюється: Стефанчук про ситуацію з мігрантами на кордоні з ЄС та Україною

Тактика Білорусі щодня змінюється: Стефанчук про ситуацію з мігрантами на кордоні з ЄС та Україною

Мілітаризація Білорусі - це безпосередня загроза не лише для України, але і для всього регіону, наголосив спікер ВР.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що наразі немає притоку мігрантів до кордонів України, але ситуація кожен день змінюється.

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Про це він сказавпід час ХІ засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму і Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки, пише "УНІАН".

"Ми в Україні готуємось до будь-якого сценарію розвитку подій. Наразі немає притоку мігрантів до кордонів нашої держави. Разом з тим ми бачимо, що тактика дій, пов'язана з незаконною міграцією з Білорусі в країни ЄС, є неоднозначною. Щодня у ній щось змінюється", - зазначив він та додав, що Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю.

Також Стефанчук наголосив на загрозах і викликах з боку Росії та Білорусі. За його словами, йдеться про "цілеспрямовану провокацію з боку Республіки Білорусь та Російської Федерації на кордоні з нашими країнами - посилення військової присутності Росії в Білорусі, триваюча військова агресія РФ на сході України та незаконна окупація Автономної Республіки Крим, стягування Росією військ на кордоні з Україною, а також постійне зростання російського чинника в Європі, дезінформаційні кампанії та кібератаки проти наших країн".

Спікер Верховної Ради підкреслив, що українська сторона надзвичайно серйозно сприймає ситуацію на кордоні з Польщею і Білоруссю. "Сьогодні ми солідарні з польською стороною: міграційна криза є штучно створеною, вона скерована Росією і Білоруссю", - сказав він.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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