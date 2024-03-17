Тактика ідентична удару по Одесі: Сили оборони повідомили подробиці про удари балістикою по Миколаєву (фото)

Ворог продовжує терор півдня України. Пообіді 17 березня він вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М. Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

За інформацією військових, росіяни вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

Удар по Миколаєву Фото: Сили оборони півдня України

Внаслідок ракетної атаки в районі пошкоджено житлові будинки, цивільні автомобілі.

Удар по Миколаєву Фото: Сили оборони півдня України

Вже відомо щонайменше про п'ятьох поранених місцевих мешканцях.

Удар по Миколаєву Фото: Сили оборони півдня України

На місці працюють відповідні екстрені служби.

Удар по Миколаєву Фото: Сили оборони півдня України

Решту інформації наразі уточнюють.

Удар по Миколаєву Фото: Сили оборони півдня України

Нагадаємо, 17 березня російська армія двічі завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки. Відомо про знищення трьох легкових авто, одна з автівок загорілася. Рятувальники горіння оперативно ліквідували.

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