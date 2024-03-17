Тактика ідентична удару по Одесі: Сили оборони повідомили подробиці про удари балістикою по Миколаєву (фото)

Терор півдня України триває.
Ворог продовжує терор півдня України. Пообіді 17 березня він вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М. Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
За інформацією військових, росіяни вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.
Внаслідок ракетної атаки в районі пошкоджено житлові будинки, цивільні автомобілі.
Вже відомо щонайменше про п'ятьох поранених місцевих мешканцях.
На місці працюють відповідні екстрені служби.
Решту інформації наразі уточнюють.
Нагадаємо, 17 березня російська армія двічі завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки. Відомо про знищення трьох легкових авто, одна з автівок загорілася. Рятувальники горіння оперативно ліквідували.
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