Тактика окупантів - стерти з лиця землі, щоб не було що захищати - Гайдай про зруйновані міста Луганщини

Тактика окупантів - стерти з лиця землі, щоб не було що захищати - Гайдай про зруйновані міста Луганщини

Російські окупанти обстрілами вщент руйнують українські міста, які не можуть захопити.

Зараз на Луганщині окупанти стирають з лиця землі Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Про це 6 червня в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

На його думку, ці населенні пункти повторюють долю Маріуполя.

"Щастя на 90% зруйноване місто, і це було перше зруйноване місто ще до Маріуполя. Попасна так само зруйнована відсотків на 80%. Рубіжне зруйноване. Зараз руйнується Сєвєродонецьк і паралельно руйнують Лисичанськ. В них єдина тактика - стерти з лиця землі, щоб не було або де закріпитися, або щось захищати", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, що ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою, наразі найзапекліші бої тривають у місті Сєвєродонецьк.

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