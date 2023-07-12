Тактика терору: у Держприкордонслужбі розповіли про обстріли та ДРГ на кордоні

Окупанти щодня обстрілюють територію України – як окуповану, так і підконтрольну.

Кількість ударів з боку ворога лише збільшується. Найбільше обстрілів припадає на Сумську та Харківську області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Росіяни продовжують вдаватися до терору

Ця тенденція спостерігається впродовж останнього часу. Демченко зазначає, що в червні кількість обстрілів порівняно з травнем збільшилася втричі. Спроби використання диверсійно-розвідувальних груп також найбільш фіксуються і в Сумській, і в Харківській областях.

"На жаль, через це гинуть в тому числі й мирні люди – від дій ворожих диверсантів. Проте в більшості випадків українські воїни викривають вчасно спроби заходу ДРГ, відкривають по них вогонь, і вони відходять за лінію державного кордону", – зауважив Демченко.

Така тактика терору зберігається на рівні з обстрілами. Ворог застосовує усе: артилерію, міномети, танки, стрілецьку зброю та авіацію.

Раніше у Держприкордонслужбі розповіли, скільки часу матимуть ЗСУ для підготовки до ймовірного наступу з боку Білорусі. Так, від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення до України пройде щонайменше 2 тижні. Тож українські захисники матимуть час ретельно підготуватися до цього.

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