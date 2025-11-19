Тактика "м’ясних штурмів" провалилась: експерт про перенесення дедлайнів захоплення Покровська

Військовий експерт Олексій Гетьман / © ТСН.ua

Російська Федерація не припиняє спроб якомога швидше просунутись на фронті, але постійно провалює поставлені Кремлем терміни щодо захоплення ключових міст Донеччини. За інформацією військового аналітика Олексія Гетьмана, після провалу низки «дедлайнів» (включно з 21 листопада), окупанти вже були змушені перенести свої плани щодо захоплення Покровська, Мирнограда та Костянтинівки на середину 2026 року.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Перший».

Провал «дедлайнів»

Експерт наголосив, що всі тактики, які використовує РФ на фронті, відомі українській армії, оскільки вони «прописані в військових підручниках та російських бойових статутах». Однак поспіх окупантів продиктований політичними, а не військовими вимогами.

Олексій Гетьман назвав низку термінів, які ставило російське керівництво перед своїми військами на Донеччині:

2 вересня: дедлайн, про який, ймовірно, Путін говорив Трампу, що «все завершиться».

15 жовтня, 1 листопада: чергові провалені терміни.

21 листопада: наступний, вже відомий і завідомо провалений «дедлайн» для захоплення Покровська, Мирнограда та Костянтинівки.

Аналітик підкреслює, що постійна зміна дат свідчить про глибокі проблеми з плануванням.

«Все йде по плану на Росії. Тільки плани змінюються постійно… Хоча вже є інформація про те, що бойове розпорядження, яке готувалося російським підрозділам на осінь і на початок зими цього року, вже перенесене на літо 2026 року», — заявив Гетьман.

Це рішення було ухвалено командирами, які «розуміють, що швидше за все не вдасться досягнути тих цілій, які вимагає від них їхнє політичне керівництво та безпосередньо Путін». Таким чином, перенесення планів на 2026 рік є визнанням неможливості швидкої перемоги і свідчить про те, що «ніяких зупинок війни росіяни ще не планують».

Зміна пріоритетного напрямку

Експерт зазначив, що на Покровському напрямку півтора року використовуються відомі, але неефективні тактики:

лобовий «м’ясний» штурм;

тактика оточення;

тактика випаленої землі, коли населений пункт «майже рівняється із землею», як це було, наприклад, у Соледарі.

Через провал під Покровськом цілком можливо, що росіяни спробують змінити фокус уваги. Олексій Гетьман припустив, що Росія може посилити тиск на іншому напрямку.

«Зараз вже відомо, що це Запорізький напрямок, туди приміщується техніка, ми бачили ці колони», — сказав аналітик, додавши, що росіяни «нічого не бояться, нічого не вчаться» і, ймовірно, спробують посилити тиск саме там.

Однак експерт запевнив, що інформація про переміщення ворога відома Генеральному штабу ЗСУ, і «є певні приготовані засоби, як протидіяти».

Нагадаємо, основним завданням ворога наразі залишається повна окупація Донецької області. За інформацією начальника ГУР Киралиа Буданова, керівництво РФ поставило перед своїми військами новий термін — весна 2026 року. Водночас на Півдні Росія планує підійти впритул до Запоріжжя для арттерору та витіснення населення.