"Тактика випаленої землі": в "Укренерго" стривожили метою російських атак на енергетику

Атаки на українську енергосистему

Очільник правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко висловив думку, що тактика російських ударів по енергосистемі України змінилася і спрямована на те, щоб довести її до непридатного для використання стану.

Про це Зайченко заявив під час тематичної сесії Київського міжнародного економічного форуму 16 жовтня.

Голова правління «Укренерго» порівняв зміну російської тактики щодо енергетики зі зміною тактики ворожої армії на полі бою. Зайченко вважає їх ідентичними.

«Спочатку була мета за три дні взяти Київ, а тоді змінилася на тактику випаленої землі. Тепер вони це роблять з енергетикою. На кожну підстанцію (ПС) «Укренерго» та обленерго здійснюються масовані атаки, летить величезна кількість дронів, які намагаються стерти з лиця землі наші об’єкти», — розповів очільник правління «Укренерго».

Він зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася «погасити» всю енергосистему України масштабними атаками на неї. Під час атак ворог застосовував під до 100 ракет, які летіли на ПС «Укренерго». Хоча ці удари призводили до суттєвих пошкоджень, енергосистема стояла. Був лише один випадок блекауту, коли залишилися тільки певні «острови», від яких за допомогою європейських колег вдалося заживити всю енергосистему.

За словами Зайченка, тепер ситуація змінилися: російські атаки стали точковими. І цього сезону вони почалися у вересні з розподільчих ПС «Укразлізниці» та дійшли до ПС обленерго, «Укренерго», насамперед, у прифронтових регіонах.

«Ці атаки були настільки складними й важкими, що навіть зараз в деяких областях, в Сумській і Чернігівській, введені графіки споживання. Але ми робимо все можливе для відновлення», — зазначив очільник «Укренерго».

Він запевнив у надзвичайно швидких темпах відновлення енергооб’єктів, а ткож повідомив, що завдяки партнерам України енергетики накопичили велику кількість обладнання.

«Є механізми і треновані бригади. І швидкість, з якою ми відновлюємо, недосяжна ні для кого в світі», — наголосив Зайченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри кращу підготовку України до захисту енергооб’єктів та посилення ППО, РФ змінила тактику атак, зосередившись на масованих ударах по 1-3 регіонах, а не по всій країні. Крім того, агресорка змінила технічні характеристики засобів ураження: балістика стала менш вразливою до Patriot, а реактивні безпілотники тепер можуть літати вище і краще маневрувати.