Тактиці ворога потрібно протиставити державну програму безпеки АЗС – Терехов

Ігор Терехов

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Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав ухвалити державну програму захисту АЗС.

Про це він заявив у коментарі щодо ситуації з атаками на автозаправні станції.

«Потрібно, щоб на рівні уряду була прийнята державна програма щодо захисту наших АЗС. Мережі заправок з початку війни дуже підтримували нас, військових, комунальні служби, видавали паливо для роботи в надскладних умовах. Сьогодні держава має підставити їм плече, щоб зберегти життя людей - і тих, хто там працює, і тих, хто приїздить заправлятися», - підкреслив Терехов.

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Також він закликав до будівництва мобільних укриттів безпосередньо неподалік станцій, а також підтримки бізнесу, який працює під постійними обстрілами.

«Потрібно надати їм підтримку у встановленні невеликих мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися під час повітряних тривог. Коли є загроза, станції зупиняють роботу, але працівникам та водіям немає де подітися. Крім цього, коли страждають наші АЗС, особливо на прифронтових територіях, у прифронтових громадах та містах, їм потрібна допомога. Це пільги в кредитуванні та страхування воєнних ризиків. Це необхідно зробити вже сьогодні», - наголосив очільник АПМГ.

Окремо він відзначив, що атаки на АЗС мають на меті дестабілізувати ситуацію з пальним.

«Ворог все частіше застосовує дрони, які прилітають по автозаправних станціях. Це спрямована атака, щоб посіяти паніку, створити дефіцит пального, ускладнити пересування людей і порушити логістику», - переконаний Ігор Терехов.

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