ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9034
Час на прочитання
2 хв

Тактиці ворога потрібно протиставити державну програму безпеки АЗС – Терехов

Також він закликав до будівництва мобільних укриттів безпосередньо неподалік станцій

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Ігор Терехов

Ігор Терехов

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав ухвалити державну програму захисту АЗС.

Про це він заявив у коментарі щодо ситуації з атаками на автозаправні станції.

«Потрібно, щоб на рівні уряду була прийнята державна програма щодо захисту наших АЗС. Мережі заправок з початку війни дуже підтримували нас, військових, комунальні служби, видавали паливо для роботи в надскладних умовах. Сьогодні держава має підставити їм плече, щоб зберегти життя людей - і тих, хто там працює, і тих, хто приїздить заправлятися», - підкреслив Терехов.

Також він закликав до будівництва мобільних укриттів безпосередньо неподалік станцій, а також підтримки бізнесу, який працює під постійними обстрілами.

«Потрібно надати їм підтримку у встановленні невеликих мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися під час повітряних тривог. Коли є загроза, станції зупиняють роботу, але працівникам та водіям немає де подітися. Крім цього, коли страждають наші АЗС, особливо на прифронтових територіях, у прифронтових громадах та містах, їм потрібна допомога. Це пільги в кредитуванні та страхування воєнних ризиків. Це необхідно зробити вже сьогодні», - наголосив очільник АПМГ.

Окремо він відзначив, що атаки на АЗС мають на меті дестабілізувати ситуацію з пальним.

«Ворог все частіше застосовує дрони, які прилітають по автозаправних станціях. Це спрямована атака, щоб посіяти паніку, створити дефіцит пального, ускладнити пересування людей і порушити логістику», - переконаний Ігор Терехов.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
9034
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie