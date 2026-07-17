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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
438
Час на прочитання
1 хв

Таких імен ви ще не чули — від Айсель до Авігея, як цікаво називають дітей 2026 року

У першому півріччі 2026 року українські батьки обирали для дітей традиційні та незвичайні імена.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рідковживані імена стають трендом серед українських батьків

Рідковживані імена стають трендом серед українських батьків / © unsplash.com

Міністерство юстиції опублікувало перелік імен, якими найчастіше і найрідше називали дітей в Україні у першому півріччі 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Ось найпопулярніші жіночі й чоловічі імена, які обирали українці

Найпопулярніші жіночі імена: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва

Найпопулярніші чоловічі імена: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро

Водночас чимало батьків обирали для своїх дітей унікальні імена

Рідкісні жіночі імена: Аделаіда-Лоредана, Мар’ям-Ніколлет, Айсель, Імераліна, Авігея, Вірсавія, Богуслава, Владомира, Дзвінка та Квітослава.

Рідкісні чоловічі імена: Даніель-Артур, Теофім, Роман-Нуріслам, Кіліан, Ітан, Нафанаїл, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб та Ярій.

Нагадаємо, в Україні стрімко погіршується демографічна ситуація. Про це навіть заговорили у парламенті, мовляв, рівень народжуваності в Україні вже найнижчий у світі, а рівень смертності — найбільший.

Статистика, яку наводять у Мін’юсті жахає: від січня 2024 року до червня включно в Україні народилося 87 655, а померло 250 972 громадян.

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Дата публікації
Кількість переглядів
438
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