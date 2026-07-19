"Таких прильотів не було дуже близько": кияни розповіли про жахливу нічну атаку

Київ пережив атаку / © Associated Press

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Київ оговтується після масованої ракетної атаки, яку влаштувала Росія цієї ночі.

Містяни розповідають про пережите. Так, у будинку Мирослав на Лук’янівці повилітали вікна, також була пошкоджена його автівка. Чоловік каже, що жителі Лук’янівки вже звикли до постійних атак, однак цього разу вибух був найближчим за весь час.

«Хто живе на Лук’янівці, вже давно звикли. Просто таких прильотів не було дуже близько. Завжди вони були десь за 200–300 метрів. А зараз — приблизно за 150 метрів, навпроти будинку», — поділився Мирослав.

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Наслідки атаки / © Associated Press

Під час російської атаки Андрій разом із рідними перебував удома, у коридорі. За його словами, вибуховою хвилею в квартирі вибило всі вікна, пошкоджено ремонт, меблі та частину побутової техніки.

«Ми перебували вдома, в коридорі, в момент атаки. Постраждали всі вікна, постраждав ремонт, оздоблення квартири. В основному меблі, в тому числі частина техніки», — розповів чоловік.

Атака по Києву 19 липня — що відомо

У ніч проти неділі, 19 липня, РФ масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. Є загиблий та постраждалі.

Одна з ракет влучила просто в підземний перехід. Вибуховою хвилею також був пошкоджений наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська». Зараз вона тимчасово зачинена — поїзди «зеленої» гілки прямують повз станцію без зупинки. Фахівці вже працюють над відновленням її роботи.

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За даними моніторингових ресурсів, упродовж приблизно 40 хвилин Росія випустила по Києву близько 40 балістичних ракет типів «Іскандер-М», «Циркон» та С-400. Це найбільша кількість балістичних ракет, застосованих проти столиці за весь час повномасштабної війни.

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