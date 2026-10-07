"Такий "подарунок" Путін зробив собі": Зеленський жорстко відреагував на масований удар РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу російського диктатора, заявивши, що той зробив собі «подарунок» на день народження у вигляді масових вбивств цивільних та дітей.

Про це глава держави повідомив під час свого вечірнього звернення.

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Зеленський жорстко відреагував на удар по Прилуках — що заявив

Найбільше постраждали Прилуки: російська ракета Х-101 влучила просто в житловий будинок.

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«Увесь день сьогодні тривало розбирання завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули, серед них п’ятеро маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні — 25 людей. Сто людей поранено», — сказав Володимир Зеленський.

Говорячи про масований обстріл ракетами, «Шахедами» та авіабомбами, президент наголосив на особистій провині очільника Кремля.

«Такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Вдень були нові удари "Шахедами" та авіаційними бомбами», — наголосив глава держави.

Зеленський також розкритикував західних партнерів за послаблення санкцій, закликавши лідерів не мовчати. На його думку, розмови про зняття обмежень з російських олігархів свідчать про нормалізацію війни, а можливість надалі продавати нафту й торгувати у валюті дозволяє Путіну й надалі заробляти для бойових дій.

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Атака РФ на Прилуки 7 жовтня — останні новини

Нагадаємо, російська ракета повністю зруйнувала будинок родини в Прилуках на Чернігівщині, залишивши на подвір’ї вирву завглибшки 7–8 метрів. Господарі вижили, бо буквально за кілька хвилин до удару встигли сховатися в укритті.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 18 осіб, серед них четверо дітей.

Також під час розбирання зруйнованої будівлі рятувальники дістали з-під завалів п’ятирічну дівчинку, яка перебувала там від самого ранку. Пошуково-рятувальна операція триває.

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