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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

"Талант потрібно помітити і підтримати" - меценат Василь Костюк долучився дро створення дитячої збірної України з карате Актуально

Українська федерація карате (УФК) запроваджує резервну дитячу збірну України у вікових категоріях 10-13 років. Нову програму, покликану вивести розвиток дитячого карате в Україні на якісно новий рівень, вдалося реалізувати завдяки фінансовій підтримці мецената Василя Костюка.

"Талант потрібно помітити і підтримати" - меценат Василь Костюк долучився дро створення дитячої збірної України з карате

Рішення про створення резервної збірної команди України з карате було ухвалене Президією УФК 16 травня 2025 року. Згідно з новим положенням, спортсмени віком 10-13 років, які станом на вересень очолюють національний рейтинг УФК, отримають статус кандидатів до резервної збірної та можливість представляти Україну на престижних міжнародних турнірах - зокрема, Polish Open 2025 (11-12 жовтня, Бєльсько-Бяла, Польща) та Karate 1 Youth League (4-7 грудня, Венеція, Італія).

Запровадження дитячої збірної відповідає світовим тенденціям розвитку карате. Всесвітня федерація карате вже активно розвиває категорії U14 (12-13 років), а турніри для дітей 10–13 років стали невід’ємною частиною календаря провідних міжнародних змагань.

Один з ініціаторів програми, член тренерського штабу збірної України Олександр Пікулін вважає, що ця ініціатива не лише мотивуватиме юних спортсменів, а й сприятиме підвищенню рівня тренерської роботи та залученню нових клубів і регіонів до національної команди.

“Це підвищить престиж дитячого спорту, активізує конкуренцію на турнірах і сформує якісний резерв для кадетської та юніорської збірної”, - наголосив він.

Зі свого боку, меценат Василь Костюк запевнив, що й надалі підтримуватиме розвиток цього виду спорту в Україні.

“Підтримка молоді - наш обов’язок. Саме тому я підтримав цю ініціативу і вважаю важливим допомагати їй розвиватися й надалі. Ми не можемо чекати, поки талант проявить себе сам - його потрібно помітити, підтримати й створити умови для зростання. Резервна збірна з карате - це шанс для дітей повірити в себе, отримати досвід міжнародних змагань і зрозуміти, що їхні зусилля мають значення”, - підкреслив він.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
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