Талони на пальне за відстрочку від мобілізації: на Тернопільщині "накрили" начальника ТЦК

На Тернопільщині затримали начальника ТЦК за продаж відстрочок за талони на пальне.

Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про затримання начальника районного ТЦК та СП на Тернопільщині. Полковника звинувачують в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, високопосадовець вимагав від військовозобов'язаного талони на 1000 літрів дизельного пального, що еквівалентно 1500 доларам США. В обмін на це він обіцяв забезпечити відстрочку від мобілізації.

Правоохоронці провели спецоперацію та затримали корупціонера "на гарячому" під час отримання хабаря. Полковнику оголошено підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також його відсторонено від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові за оперативного супроводу ДБР продовжують розслідування справи.

Нагадаємо, схеми, які медики відточують для тих, хто не хоче служити в армії, правоохоронці викривають одну за одною. І всі вони, виявляється, мають спільну формулу. Тож як налагоджене підпілля медичних довідок для військовозобов’язаних, скільки коштують липові відстрочки і чи працюють подібні методи за кордоном, кореспонденти ТСН дізнавалися.

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