"Там 10 градусів тепла": у Тернопільській області діти в садочках сплять у куртках

"Там 10 градусів тепла": у Тернопільській області діти в садочках сплять у куртках

У приміщенні холодно.

У Монастириській громаді на Тернопільщині в закладах освіти, які опалюються природнім газом, досі не увімкнули опалення. Опалювальний сезон в Монастириській мав би розпочатися ще 12 жовтня.

Про це пише ZAXID.net.

Про відсутність опалення у дитсадках і лікарнях Монастириської громади повідомив депутат райради, лікар районної поліклініки Віталій Тріщук.

"Учора, 18 жовтня, в поліклініці включили котли, які працюють на твердому паливі. Також таке опалення запустили і в деяких садочках та школах громади. Але їх не багато. Наприклад, єдина школа в самому місті не опалюється, на дострокові канікули вони теж не йдуть, як це зробили в інших громадах. Діти вчаться на скорочених уроках, щоб швидше піти додому. В єдиному садочку малеча спить в куртках. Там 10-12 градусів тепла", – розповідає Віталій Тріщук.

У міській раді Монастириської кажуть, що опалювальний сезон розпочали для тих підприємств, які обладнанні котельнями на альтернативних видах палива. З іншими установами ще вирішують ситуацію.

Раніше стало відомо, що бюджетні установи Одеської області можуть залишитися без опалення через занадто високі ціни на газ.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд, НАК "Нафтогаз України", Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати.

Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетних установ – 16,39 грн. за 1 м³.

Однак Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організаційяк окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водопостачання.

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