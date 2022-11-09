"Там дуже складні процеси": Арестович прокоментував обшуки в духовенства УПЦ МП

Правоохоронці мають справу не до вірян тієї чи іншої конфесії, а до громадян України, які підозрюються у порушенні закону

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував останні гучні обшуки і затримання серед представників духовенства УПЦ (Московського патріархату).

Про це він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович наголосив, що правоохоронці мають справу не до вірян тієї чи іншої конфесії, а до громадян України, які підозрюються у порушенні закону, зокрема у шпигунстві і державній зраді.

"Ми затримуємо громадян України, які звершували дії, що мають ознаки державної влади. УПЦ МП дуже різна. Є священники, які активно виступають за відділення (від РПЦ. – Ред.), пропонують оголосити анафему патріарху Кирилу і т.п. Там дуже складні процеси. Заперечувати, що там багато симпатиків РФ, "об'єднання слов'ян" тощо – марно. Вони є і їх багато", – сказав він.

Радник ОП наголосив, що в Україні, на відміну від Росії, не карають за погляди. В Україні карають за незаконні дії.

"Коли затримують людину, то спочатку це громадянин України, який підозрюється у державній зраді і для цього є ґрунтовна доказова база. А вже потім це "людина в рясі". Це дві різні речі. Ми не затримуємо священників просто так. Ми не працюємо проти Церкви як такої – будь-якої. Ми працюємо проти громадян, які в союзі, можливо у вигляді організованої групи здійснювали колабораціонізм або державну зраду", – підсумував Арестович.

УПЦ МП і війна

УПЦ МП вперто продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію. За пів року УПЦ МП так і не опублікувала свій статут, де б чітко було зазначено, що ця конфесія не має нічого спільного з Москвою.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону "2662", який покликаний перейменувати її, адже вона має свій керівний центр у країні-агресорці Росії.

Водночас чимало священнослужителів УПЦ МП підтримують російську агресію, а на окупованих територіях – відкрито співпрацюють з ворогом.

В.о. голови СБУ Василь Малюк підтвердив, що в діяльності УПЦ МП є загрози ворожого впливу.

Так, на Вінничині провели обшуки і вручили підозру митрополиту Тульчинському і Брацлавському УПЦ МП Іонафану. За словами правоохоронців, ієрарх розпалював релігійну ворожнечу.

8 листопада на Харківщині затримали настоятеля храму УПЦ Московського патріархату. Під час тимчасової окупації Куп’янського району він агітував вірян підтримувати окупантів.

На Житомирщині, у Новоград-Волинському районі, судили священника УПЦ МП, який закликав підтримувати окупантів.