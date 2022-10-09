"Там ідуть важкі бої": експерт про ситуацію на Бахмутському напрямку і зміну методів удару росіян

Навіть, якщо окупанти дійдуть до Бахмута, то ця маленька перемога просто блідне на тлі того, що відбувається на Луганському та Херсонському напрямках, каже експерт.

На Бахмутському напрямку тривають надзвичайно важкі бої. Там противник вже не діє методами концентрованого удару, він діє окремими підрозділами, застосовуючи усю свою артилерію.

Про це сказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону військовий експерт Сергій Грабський

"Якщо говорити про всю ділянку фронту від Бахмуту до Мар'їнки, то противник із завзятістю, яка, чесно кажучи, може дивувати, продовжує здійснювати наступальні дії і він дуже повільно, але просувається вглиб. Вони вийшли вже на околиці Бахмута, вони намагаються просуватися на інших напрямках, там тривають дуже серйозні бої", - сказав він.

За словами експерта, росіяни змінили тактику ударів на Бахмутському напрямку.

"Вони вже не діють методами концентрованого удару, у кількості двох, або більше батальйонних тактичних груп, вони діють окремими підрозділами, застосовуючи усю наявну артилерію, завдаючи ударів саме по цій ділянці фронту, саме тому там бої тривають надзвичайно важкі. Противник продовжує активні спроби наступу, не полишаючи спроб захопити Бахмут і Мар'їнку. Навіть, якщо вони дійдуть до Бахмута, то ця маленька перемога просто блідне на тлі того, що відбувається на Луганському та Херсонському напрямках", - сказав Сергій Грабський.

Ситуація на фронті

В Україні триває 228 доба героїчного протистояння російському широкомасштабному вторгненню.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 8 жовтня українські Сили оборони продовжили рух на сході та півдні України. Він зазначив, що ЗСУ продовжують тримати позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку - де ситуація дуже складна і де ідуть жорсткі бої.

За даними Генштабу, минулої доби, 8 жовтня, на Бахмутському та Авдіївському напрямках українські захисники відбили понад 30 атак противника.

За останніми даними, ЗСУ вдалося звільнити від загарбнииків понад 2 400 квадратних кілометрів території України на півдні.

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