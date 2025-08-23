- Дата публікації
Там майорить український прапор: ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині (відео)
Морська піхота та штурмові підрозділи ЗСУ зупинили атаки росіян і утримують стратегічний населений пункт.
Бійці 37 окремої бригади морської піхоти разом із 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай у Донецькій області.
Про це повідомило ОСУВ «Дніпро».
«Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника», — повідомили в ОСУВ.
Станом на сьогодні, 23 серпня, ворог не полишає спроб повернути селище під свій контроль та продовжує атаки.
Проте Зелений Гай залишається під українським прапором — у День Державного Прапора України.
Сили оборони наголошують, що оборона триває, а українські бійці готові й надалі давати відсіч ворогу.
Нагадаємо, за словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктора Трегубова, інтенсивність російського наступу на Донеччині може тривати ще щонайменше півтора місяця.
«Найімовірніше, десь до жовтня. Далі будуть проблеми вже не стільки з особовим складом, скільки з умовами, за яких їм не так зручно буде підтримувати ту інтенсивність, котру вони мають зараз», — зазначив він.
За його словами, з середини червня росіяни ведуть активні штурми, попри значні втрати.
«Можливо, це вони гнали під якісь міжнародні домовленості, можливо щось генерали пообіцяли політичному керівництву і дуже активно намагаються це виконати», — додав речник.