Там майорить український прапор: ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині (відео)

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти разом із 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай у Донецькій області.

Про це повідомило ОСУВ «Дніпро».

«Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника», — повідомили в ОСУВ.

Станом на сьогодні, 23 серпня, ворог не полишає спроб повернути селище під свій контроль та продовжує атаки.

Проте Зелений Гай залишається під українським прапором — у День Державного Прапора України.

Сили оборони наголошують, що оборона триває, а українські бійці готові й надалі давати відсіч ворогу.

Нагадаємо, за словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктора Трегубова, інтенсивність російського наступу на Донеччині може тривати ще щонайменше півтора місяця.

«Найімовірніше, десь до жовтня. Далі будуть проблеми вже не стільки з особовим складом, скільки з умовами, за яких їм не так зручно буде підтримувати ту інтенсивність, котру вони мають зараз», — зазначив він.

За його словами, з середини червня росіяни ведуть активні штурми, попри значні втрати.

«Можливо, це вони гнали під якісь міжнародні домовленості, можливо щось генерали пообіцяли політичному керівництву і дуже активно намагаються це виконати», — додав речник.