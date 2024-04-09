На російському телебаченні визнали, що українці ненавидять Росію після всього, що вона зробила. Там розуміють, що в Україні росіян з квітами ніхто не чекає, українці вважають їх окупантами, а не "визволителями".

Про це розповів журналіст Денис Казанський.

"Ми навіть наскільки значна частина українського суспільства люто нас ненавидять. Там мільйони людей, для яких сенс існування – помститися нам. Ми до них спокійно ставимося. А вони готові помирати, аби тільки вбивати нас", – заявив гість ефіру.

Дійсно, чому ж так сталося? Росіяни ж лише напали на суверенну державу, захопили частину територій, зруйнували міста, вбили десятки тисяч людей і щодня завдають ударів по цивільних людях. Як же так!

Казанський нагадує, до яких висловлювань нещодавно вдавалися російські пропагандисти:

"Україну треба розібрати на цеглини!"

"Харків потрібно стерти з лиця землі!"

Немає в Україні ніякого "братнього народу", який хоче до Росії

У Росії як завжди все ставлять з ніг на голову. Чомусь там не говорить про те, що в українців немає вибору. Це росіяни прийшли на нашу території й вбивають нас. Казанський наголошує: українцям залишається лише захищати себе, свої домівки, свої сім'ї. Тут ніхто, звісно, не хотів би помирати.

"Українцям доводиться захищати Батьківщину, і це нормально. В Росії ж теж усіх вчать, що це нормально. При цьому вони не говорять про те, що росіяни їдуть за тисячі кілометрів до іншої країни і готові помирати, аби тільки вбивати українців, які взагалі нічого їм не зробили, на них не нападали, не претендували на їхні домівки в Іркутську, Єкатеринбурзі чи Нижньому Тагілі. Вони не говорять про те, що буряти, татари, тувинці, дагестанці їдуть за тисячі кілометрів до України, щоб вбивати українців й помирати самим. Це дикість й безумство, яким немає жодного виправдання. Про це чомусь російські пропагандисти не говорять", – говорить журналіст.

Але головне, додає він, що росіяни вже не сперечаються з тим, що багатомільйонне українське населення ненавидить Росію. Відповідно вони визнають: українці не зустрічають і не будуть зустрічати з квітами російську армію, не хочуть, щоб їх звільняли чи рятували, не хочуть до Росії чи щоб Росія приходила. Українці хочуть жити у своїй країні, вони її обороняють.

"Якщо ви це визнаєте, лишається тільки одне: дати українцям спокій. А як ви збираєтеся жити в одній країні з людьми, які вас ненавидять. Так, ви можете знищити пам'ятники, які вам не подобаються, зірвати таблички, які вам не подобаються. Насильно ж милим не будеш. Але ж в душу ви не залізете, а в душі – українці вас ненавидять. І будуть ненавидіти лише більше й більше. А як ви хотіли?", – констатував Казанський.

Все, нічого не вийшло. Завдяки цій кровопролитній війні вдалося досягти одного: посіяти ворожнечу. Тепер між українцями та росіянами – прірва. Ніколи Україна не пробачить те, що зробила Росія. Єдине, що залишається росіянам, це дати спокій українському народу, який ніколи їх не прийме.

Раніше колаборант з Донецька Олександр Семченко на російському телеканалі заявив, що "Україну окупували євреї та НАТОвці". Мовляв, громадян треба звільнити від "єврейської камарильї Зеленського".

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