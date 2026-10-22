"Там мільйони людей": у Раді хочуть взятися за тих, хто розшукується ТЦК і не стоїть на обліку

Військовий облік, мобілізація / © ТСН.ua

Реклама

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує максимально приділити увагу саме питанню ідентифікації та розробленню законодавства щодо тих, хто не став на військовий облік.

Про це заявив член Комітету, нардеп «Слуги народу» Олександр Федієнко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ «Хтось воює, а хтось гуляє»: чому зміна бронювання не вирішить проблеми мобілізації?».

Реклама

«Там наша рекомендація полягає в тому, щоб вони якось поставили на Радар тих, хто не став на військовий облік, і змінили відповідальність для тих, хто пішов у СЗЧ. Але це вже більше питання Комітету з питань правоохоронної діяльності, що теж розуміють», — пояснив парламентар.

Реклама

За словами Федієнка, військовозобов’язаних, які взагалі не стали на військовий облік, мільйони.

«Займемося військовослужбовцями, які пішли у СЗЧ»

«Потрібно зайнятися тими військовослужбовцями, які самовільно залишили частини, зокрема питанням посилення відповідальності. Там для початку треба провести аудит, бо кількість відкритих кримінальних справ більша, ніж кількість тих, хто пішов у СЗЧ. Треба якось спростити цю схему й підвищити відповідальність», — наголосив нардеп.

Також нардеп зазначив, що є військові адміністрації, які постійно когось бронюють, але ніхто не знає, кого саме і навіщо.

«Наприклад, юридично існують Луганська та Донецька адміністрації, які зростають у чисельності, а ніхто не розуміє, навіщо вони бронюють людей?! Тож треба ухвалити політичне, вольове рішення й попрацювати з цими військовими адміністраціями. Як і з СЗЧ та людьми, які не виконали вимоги законодавства щодо мобілізації. Але це дуже непопулярна історія. І вони це теж розуміють — і прем’єр, і уряд. Вони усвідомлюють, що на них впаде шквал невдоволення», — додав парламентар.

Реклама

Раніше ми писали про те, чи мають право працівники ТЦК заходити до квартири та вручати повістки вночі. Військовий юрист Данило Гончаренко пояснив, що в Україні вручення повістки про мобілізацію на військову службу уночі є законним, однак це не надає представникам ТЦК права самовільно переступати поріг приватного житла чи готельного номера.

Новини партнерів

Новини партнерів