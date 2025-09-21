"Там найкращі, але вище голови не стрибнеш": Осман відповів, чи зможе ворог захопити Донбас

Донбас боронять найкращі підрозділи Сил оборони України / © facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донбасі 80% втрат Силам оборони України завдають ворожі пілоти дронів. Це є однією з ключових проблем на лінії фронту.

Про це розповів український військовий батальйону «Айдар», сержант т.в.о. командира взводу Станіслав Бунятов з позивним «Осман», автор Telegram-каналу «Говорять Снайпер» в інтерв’ю ютуб-каналу Informer.

Шанси ворога та ключові фактори

У відповідь на запитання щодо шансів ворога захопити Донбас найближчим часом, Осман зазначив, що там стоять найбоєздатніші українські підрозділи.

«Там реально стоять найбоєздатніші наші підрозділи і, навіть, якщо ми не втримуємо, то ми зробили все, що могли. Так скажу», — заявив він.

Осман наголосив, що питання фортифікацій, а також знищення ворожих пілотів дронів є пріоритетним. За його словами, саме ворожі дрони спричиняють переважну більшість втрат українських захисників на Донбасі.

Надія на боєздатні підрозділи

Військовий висловив надію, що підрозділи Десантно-штурмових військ (ДШВ) та корпус «Азов», які, за його словами, є «реально толковими хлопцями», здатні втримати оборону Донбаса.

«Тішить, що там реально толкові хлопці стоять: ДШВ і корпус „Азов“. Тому будемо сподіватись на найкраще. І не думаю, що хтось би краще „вивіз“ цю ситуацію, ніж вони. І якщо навіть їх продавлять, то вище голови не стрибнеш», — підсумував Осман.

Нагадаємо, командир управління штурмових військ ЗСУ Валентин Манько повідомив, що наближається вирішальна битва за Донбас. На Добропільському напрямку українські підрозділи сфорсували три «котли», взявши ворога в оточення.