Там не повинно було бути людей: Кім розкрив подробиці удару Росії по Миколаївській ОВА

Там не повинно було бути людей: Кім розкрив подробиці удару Росії по Миколаївській ОВА

За словами Віталія Кіма, у будівлі в момент удару було багато людей, які не повинні були там бути.

Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОВА, якого завдали росіяни, забрав життя 37 людей. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що до останнього надіявся, що в будівлі на той момент нікого з працівників не було і ніхто не загинув внаслідок обстрілу.

Про це він розповів в на каналі Дмитра Гордона в YouTube.

Але, як з'ясувалось, жертв уникнути не вдалося.

"Сумно було за людей. Я до останнього вірив, що там немає жертв. Адже ми там розподілили людей, їх було небагато. І коли я обдзвонив, хто там має бути, то мені сказали, що всі люди мали вийти", - сказав він.

Але потім з'ясувалося, що не перевели управління економіки. Його мали за тиждень до удару відселити, але не встигли. Також на роботу вийшли представники суду, щоб перенести документи в інше приміщення.

"Багато там було людей, які не повинні були там бути. Збіг обставин", - сказав Кім.

Нагадаємо, ракетного удару російські військові завдали по дев'ятиповерховій будівлі Миколаївській ОВА 29 березня.

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