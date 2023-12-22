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"Там спали мої діти": Шабунін показав момент вибуху дрона під час нічної атаки РФ (відео)

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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"Там спали мої діти": Шабунін показав момент вибуху дрона під час нічної атаки РФ (відео)

Момент вибуху дрона під час нічної атаки РФ / Фото: Віталій Шабунін / Facebook

Керівник ЦПК Віталій Шабунін показав, як російський "Шахед" вибухнув за кілька будинків від оселі, де спали його діти.

Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін показав, як один із запущених Росією "Шахедів" у ніч проти п’ятниці, 22 грудня, вибухнув неподалік його будинку.

Відповідне відео Шабунін показав на своєму Facebook.

"Один з нічних шахедів вибухнув за кілька будинків від того, в якому спали мої діти (на відео вхід в дім). До перемоги жодна українська родина не буде в безпеці", - написав Шабунін.

Один з російських "Шахедів" вибухнув неподалік будинку Віталія Шабуніна

Один з російських "Шахедів" вибухнув неподалік будинку Віталія Шабуніна

Нагадаємо, відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский через ворожу атаку БпЛА на Київ 22 грудня залишився без квартири.

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Дата публікації
Перегляди
273
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