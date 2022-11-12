"Там справжнє пекло": Зеленський подякував підрозділам ЗСУ, які тримають оборону на найгарячіших напрямках

Зараз найзапекліші бої проти окупантів тривають на Донеччині. Попри перевагу у чисельності, українські захисники міцно тримають оборону.

Про це у своєму щоденному вечірньому зверненні до українського народу сказав президент України Володимир Зеленський.

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Він зауважив, що успіхи Сил оборони стали можливими зокрема й завдяки тому, що українські захисники стримують ворога на інших напрямках, зокрема на Донеччині.

"Слова вдячності усім вам, хто зараз воює і працює на нашу перемогу і досягає потрібних нам результатів. Особливо це слова вдячності тим, хто витримує російські атаки на Донеччині. Там справжнє пекло, там щоденно жорстокі бої, але наші підрозділи витримують тиск окупантів і зберігають наші рубежі. Завдяки міцній обороні на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую усім нашим воїнам, хто боронить Україну у цих жорстких боях", - сказав президент.

Він зазначив, що найгарячіші ділянки фронту зараз це Павлівка, Мар'їнка, Первомайське і Авдіївка і подякував підрозділам, які зараз тримають там оборону.

"Батальйон 1 і 2 батальйони 36-ї окремої бригади морської піхоти, 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 72-га ОМБр, 68-ма окрема єгерська бригада, 110-та ОМБр, 56-та окрема мото-піхотна бригада і 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ, яка всіх там підтримує. Дякую вам воїни за вашу хоробрість і стійкість", - звернувся до бійців український президент.

Володимир Зеленський також подякував бійцям усіх підрозділів, які брали участь у звільненні Херсона, усім тим хто зараз працює на перемогу, а також людям з різних країн світу, які допомагають Україні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 12 листопада Сили оборони встановили контроль над понад 60 населеними пунктами Херсонщини. Там вже працюють правоохоронці та проводяться стабілізаційні заходи.

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