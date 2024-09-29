"Там відбувались страшні, дикі речі": ГУР - про ставлення командирів РФ до солдат на заводі у Вовчанську

Російські командири вчиняли жахливі речі щодо своїх солдат, які були заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Чернякй в ефірі телемарафону.

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"Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину", - сказав він.

Черняк додав, що підготовка операції зі звільнення заводу тривала декілька тижнів.

"Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі", - пояснив він.

Черняк додав, що окупанти під час боїв зазнали серйозних втрат.

Нагадаємо, в ОТУ "Харків" пояснили значення звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.

ЗСУ показали удар по позиціях окупантів на заводі у Вовчанську

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